Sabaf, concluso acquisto 100% capitale sociale di Okida

(Teleborsa) - Sabaf ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale della società turca Okida Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, in esecuzione dell'accordo già comunicato al mercato lo scorso 16 luglio 2018.



Okida è leader in Turchia nella progettazione, produzione e vendita di schede elettroniche di controllo, timer, unità di visualizzazione e di alimentazione per forni, cappe da cucina, aspirapolvere, frigoriferi e congelatori.



L'acquisizione è stata realizzata attraverso la società controllata Sabaf Beyaz Esya Parcalari (Sabaf Turchia) per la quota del 70% e direttamente da Sabaf S.p.A. per la residua quota del 30%.



A Piazza Affari scivola il titolo del produttore di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas: -3,19%.











