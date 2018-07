SACBO, oltre 5,5 milioni di utili nel primo semestre

(Teleborsa) - Conti soddisfacenti in casa SACBO, la società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, che mette a segno un altro risultato positivo con il resoconto semestrale analizzato oggi dal Consiglio di Amministrazione della società.



Il valore della produzione al 30.06.2018 è risultato pari a 71,49 milioni di Euro (+11,1% rispetto al primo semestre 2017) e l'utile netto di periodo è stato pari a 5,52 milioni che corrisponde a un aumento del 21,8% rispetto al budget previsionale. In altri termini, trend positivo e meglio del previsto.



I dati semestrali, analizzati dal Consiglio di Amministrazione di SACBO, indicano un incremento dei passeggeri, pari al 5,7% rispetto allo scorso anno, con un totale complessivo, da gennaio a giugno 2018, 6.159.082 (contro i 5.828.118 passeggeri registrati nel primo semestre 2017). Positivo anche il bilancio delle attività logistiche legate alle merci aeree, che registrano un movimento di 62.306 tonnellate (in crescita del 1,3% rispetto al primo semestre 2017).







© RIPRODUZIONE RISERVATA