Safe Bag anticipa closing PackandFly

(Teleborsa) - Safe Bag ha concordato con i signori Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev, di anticipare il closing dell'operazione avente ad oggetto l'acquisto del 51% delle due principali società del Gruppo PackandFly, prossimo.Il closing arriverà comunque dopo la conferma da parte dell'Assemblea dei Soci Safe Bag prevista per il 27 giugno. Nelle due società acquisite confluiranno, comunque, tutte le attività gestite dal Gruppo, consentendo a Safe Bag di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli aeroporti in cui è presente il Gruppo PackandFly.



Il closing dell'operazione è adesso previsto per il 28 giugno a San Pietroburgo - Russia, per completare l'acquisto del 51% del capitale della società Wrapping Service LLC (società di diritto russo che, all'esito di un processo di riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo PackandFly, acquisirà e includerà tutte le attività sul territorio russo) e per il 29 giugno a Tallinn – Estonia - della società PackandFly Group OU (società di diritto estone che include tutte le altre attività del gruppo nel resto del mondo).



Le altre condizioni dell'operazione, relative al Contratto Preliminare restano confermate.



Il Gruppo PackandFly, principale operatore della Federazione Russa, è attivo anche in Europa ed Asia, ed è presente oggi in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita.



A Piazza Affari, il titolo di Safe Bag sale dell'1,09%

