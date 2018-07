Safe Bag conclude accordo vincolante per acquisto Care 4 Bag

(Teleborsa) - Safe Bag ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto del 60% della Società Care4Bag, principale operatore greco nell'ambito del servizio di protezione bagagli. L'intesa è stata conclusa con gli azionisti di riferimento, Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e Athanassios Karageorgopoulas.



L'accordo è subordinato al positivo completamento della due diligence atteso entro il 17 settembre prossimo.



Il controvalore dell'operazione (ovvero Equity Value) verrà determinato sulla base di un multiplo pari a 3 volte l'EBITDA 2017 adjusted, allo stato ancora soggetto a due diligence, cui si aggiungerà la Posizione Finanziaria Netta attesa al Closing. Ai fini della determinazione del prezzo finale si precisa che l'EBITDA 2017 di Care4Bag potrebbe essere rettificato, qualora presenti, di componenti straordinari e non ricorrenti.



E' stato, inoltre, previsto un "earn out" al 2021 a condizione dell'ottenimento di concessioni e/o rinnovi relativi a scali strategici.



L'operazione verrà finanziata con una linea di finanziamento dedicata.

