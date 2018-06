Safe Bag, controllata Sos Travel.com approva piano industriale e si prepara all'IPO

(Teleborsa) - Il CdA di Safe Bag, società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha preso atto delle linee guida del nuovo Piano Industriale 2018-2019 approvato dal CdA della controllata Sos Travel.com nell'ambito del percorso finalizzato alla quotazione di quest'ultima su AIM Italia.



Sos Travel è stata costituita il 27 novembre 2017 tramite conferimento di attività da parte di Safe Bag, avente ad oggetto i beni e i rapporti giuridici strumentali all'esercizio delle attività di "assistenza al viaggiatore", tra cui, in particolare, quelle relative al rintracciamento dei bagagli smarriti, alla fornitura di servizi informativi aeroportuali, di servizi assicurativi e di altra natura ai passeggeri aeroportuali.



L'obiettivo di SOS Travel è quello di proporsi sul mercato, attraverso una piattaforma digitale integrata (l'App Sostravel), che verrà lanciata e promossa sui principali mobile store (tra i quali,Google Play e App Store), come "aggregatore" di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione.



Il primo bacino di clienti su cui la nuova società farà leva sono i circa 2,2 milioni di passeggeri che annualmente fruiscono dei servizi di wrapping presso i punti vendita Safe Bag. A seguire si prevedono campagne di advertising, promozione e marketing sui principali media (tv e web) e si cercheranno nuovi accordi con partner attivi nel settore aeroportuale (handlers, compagnie aeree). Lo sviluppo principale seguirà la logica di sviluppo per nazione con focus sulle regioni geografiche con maggior radicamento della capogruppo Safe Bag.



A Piazza Affari, il titolo di Safe Bag sale dello 0,76%

