Safe Bag, controllata SOS Travel.com incarica Banca Finnat per quotazione in Borsa

(Teleborsa) - Safe Bag viaggia sugli scudi a Piazza Affari. Il titolo del leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali mostra un rialzo dell'1,36%.



La controllata di Safe Bag, SOS Travel.com ha conferito a Banca Finnat Euroamerica l'incarico di Nomad e Global Coordinator con l'obiettivo di concludere la IPO sul segmento AIM di Borsa Italiana entro luglio 2018.



Banca Finnat si affianca dunque all'advisor strategico PricewaterhouseCoopers Advisory e a quello finanziario Ambromobiliare, già nominati nel novembre



La controllata di Safe Bag, SOS Travel.com S.p.A., costituita a novembre 2017, opera nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori, e offrirà a breve una serie di nuovi servizi di assistenza attraverso una piattaforma digitale accessibile sia via dispositivo mobile (APP) sia via web (sito internet).





