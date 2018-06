Safe Bag, OK da assemblea ad aumento di capitale per acquisto PackandFly

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea degli Azionisti di Safe Bag all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di acquisto del Gruppo PackandFly.



La delibera, assunta all'unanimità degli azionisti presenti, prevede l'emissione di 739.376 nuove azioni Safe Bag, con valore di emissione di 5 euro per azione, riservate alla sottoscrizione dei signori Alex Fedoseev e Polad Akhmedov, i quali, a valle del perfezionamento dell'operazione, verranno a detenere una quota pari al 4,77% del capitale di Safe Bag.



Come già comunicato, il closing dell'operazione è previsto per il 28 giugno p.v. a San Pietroburgo - Russia, per completare l'acquisto del 51% del capitale della società Wrapping Service LLC (società di diritto russo che, all'esito di un processo di riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo PackandFly, acquisirà e includerà tutte le attività sul territorio russo) e per il 29 giugno p.v. a Tallinn – Estonia - della società PackandFly Group OU (società di diritto estone che include tutte le altre attività del gruppo nel resto del mondo).



Il Gruppo PackandFly, principale operatore della Federazione Russa, è attivo anche in Europa ed Asia, ed è presente oggi in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita.







