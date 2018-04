Safe Bag, ok soci a bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberato di distribuire un dividendo di 1,15 milioni di euro pari a 7,8 centesimi di euro per azione come proposto dal CdA.



L'Assemblea ha confermato inoltre Società di Revisione e Collegio Sindacale e nominato come nuovo amministratore David Debach.

