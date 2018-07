Safe Bag sigla un contratto con l'Aeroporto di Rio de Janeiro

(Teleborsa) - Continua l'espansione nel mercato Sud americano di Safe Bag. La società, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato di aver concluso un accordo per la fornitura dei propri servizi con l'aeroporto RIOgaleão di Rio de Janeiro.



Il contratto sarà di durata settennale e Safe Bag comincerà ad operare con tre punti vendita, destinati ad aumentare in seguito alla crescita dello scalo prevista nei prossimi anni. Lo scalo carioca accoglie circa 16 milioni di passeggeri l'anno ed è tra i più importante del Paese.



"Siamo molto orgogliosi che, dopo un periodo di test, l'aeroporto di Rio de Janeiro ci abbia selezionati come partner di lungo termine - dichiara Alessandro Notari, CEO di Safe Bag - Questo ci consente di continuare a perseguire la nostra strategia di sviluppo a lungo termine in Sud America, che è già iniziata con la nostra vittoria all'aeroporto di Lima".



Buon rialzo per il titolo Safe Bag che a Piazza Affari guadagna attualmente il 4,36%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA