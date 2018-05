Safe Bag, vince gara e rinnova fornitura servizi Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Safe Bag ha ricevuto dall'Aeroporto Guglielmo Marconi comunicazione per l'affidamento in subconcessione, per ulteriori 4 anni, a partire dal 1° luglio 2018, delle aree destinate alla fornitura della propria offerta integrata di soluzioni (avvolgimento bagagli, rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita di Travel Goods).







