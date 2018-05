Safilo, primo trimestre in ripresa: vendite +6,9%

(Teleborsa) - Le vendite nette totali di Safilo nel primo trimestre sono state pari a 250,9 milioni di euro, in crescita del 6,9% a cambi correnti e del 15,4% a cambi costanti, rispetto ai 234,6 milioni di euro del primo trimestre 2017.



L'utile industriale lordo è stato pari a 127,5 milioni di euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 116,8 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2017, mentre il margine lordo industriale è aumentato al 50,8% delle vendite rispetto al 49,8% nel primo trimestre del 2017; escludendo 1,7 milioni di euro di oneri non ricorrenti, Ebitda adjusted è stato pari a un utile di 13,1 milioni di euro (5,2% delle vendite nette) rispetto alla perdita di 6,2 milioni di euro (-2,7% delle vendite nette) registrata nel primo trimestre 2017.



L'indebitamento finanziario netto di Gruppo si è attestato a 166 milioni di euro, rispetto ai 131,6 milioni di euro di fine dicembre 2017.

