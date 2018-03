Safilo, vendite in calo nel 2017

(Teleborsa) - Safilo chiude il 2017 con vendite nette pari a 1.047 milioni di euro rispetto a 1.252,9 milioni di euro nel 2016, in calo di 194 milioni a cambi costanti (-15,5%), di cui -155 milioni (-12.3%) per il passaggio di Gucci da licenza a contratto di fornitura e -39 milioni (-3.2%) per la performance dei marchi in continuità, che hanno risentito dell'implementazione del nuovo sistema informativo per la gestione del centro distributivo di Padova.



L'Ebitda adjusted è pari a 41,1 milioni di euro rispetto agli 88,8 milioni di euro nel 2016. IL Risultato netto di Gruppo adjusted è pari a una perdita di 47,1 milioni di euro rispetto a un utile di 15,4 milioni di euro nel 2016. A causa di poste non ricorrenti, il Gruppo ha registrato una perdita netta di 251,6 milioni.



Il Debito netto è di 131,6 milioni di euro e si confronta con i 48,4 milioni di euro alla fine del 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA