Saipem acquisisce il contratto per l'attivitÃ  Life of Field nel progetto Zohr

(Teleborsa) - Nuova commessa per Saipem nell'ambito del progetto Zohr. Dopo essersi aggiudicata i lavori per lo sviluppo del campo del giacimento "supergiant" situato nel Mar Mediterraneo al largo delle coste egiziane, alla società ingegneristica italiana viene affidata anche la gestione del campo sottomarino.



In consorzio con Petroleum Marine Services (PMS), principale società egiziana di servizi marittimi e di costruzione in mare, Saipem ha acquisito nell'offshore dell'Egitto il contratto per attività di Life of Field nell'ambito del progetto Zohr Deepwater Field Development di Petrobel.



Il progetto, come si apprende da un post di Saipem su Linkedin, riguarda le attività di gestione e manutenzione del campo di Zohr, per le quali verrà impiegata la nave DP2 Ahmed Fadel.



Per Saipem, le operazioni verranno condotte principalmente da Sonsub, la linea di business specializzata in servizi di gestione e manutenzione di campi sottomarini e in tecnologia e robotica subacquee, volte a migliorare l'efficienza operativa e a garantire l'integrità degli asset sottomarini.



Stefano Porcari, direttore operativo della divisione E&C Offshore di Saipem, ha commentato: "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per supportare la vita operativa di Zohr Deepwater Field. Si tratta di un'importante opportunità per promuovere la collaborazione con Petrobel e la partnership con PMS. Questo contratto conferma la leadership di Saipem, non solo come società di costruzioni all'avanguardia, ma anche in qualità di fornitore globale di soluzioni offshore, dall'ideazione fino alla fine della vita di un campo sottomarino".

© RIPRODUZIONE RISERVATA