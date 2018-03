Saipem acquista il mezzo navale Lewek Constellation

(Teleborsa) - Saipem ha concluso un accordo per acquistare la DP3 Lewek Constellation, una nave da costruzione di tubazioni rigide e flessibili in acque profonde e sollevamento fino a 3000 tonnellate. Completata nel 2013, la Constellation potrà essere proposta subito per nuove iniziative commerciali.



La Constellation potrà operare in ogni regione geografica, in particolare nel Golfo del Messico, nel Mare del Nord e nel Mar di Norvegia, aree in cui le caratteristiche del mezzo sono particolarmente idonee ad attività di tie-back sottomarini.



Il costo è pari a 275 milioni di dollari, attraverso l'utilizzo di una parte della liquidità disponibile. La guidance 2018 sul capex e sull'indebitamento netto comunicata il 6 marzo 2018 non prevedeva questo investimento. In considerazione del tempo necessario a finalizzare gli sforzi commerciali in corso in questo segmento di business, la guidance per i ricavi e l'EBITDA adjusted 2018 resteranno inalterati.



"Siamo lieti di annunciare questo acquisto. La Constellation è il nuovo mezzo arrivato all'interno della flotta di Saipem che andrà a

integrare e completare la nostra offerta con capacità di reeling per rispondere in maniera competitiva e coerente con i nostri standard di sicurezza alle esigenze del mercato dei tie-back sottomarini. Infatti, nello scenario economico attuale, gli sviluppi in questo segmento stanno diventando sempre più importanti in quanto massimizzano l'utilizzo delle infrastrutture esistenti a costi ragionevoli. Saipem, che partecipava solo in parte a questo mercato, con la Constellation colma questo vuoto ampliando la sfera delle future opportunità".



E' questo il commento di Stefano Cao Amministratore Delegato di Saipem.





