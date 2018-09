Saipem, analisti confermano giudizi positivi e valutazioni dopo sentenza Algeria

(Teleborsa) - Commenti perlopiù neutrali sono arrivati dagli analisti sulla notizia della condanna di Saipem per il caso Algeria, contro la quale la società ha già dichiarato che proporrà ricorso. Un fatto certamente non nuovo e già ampiamente incorporato nelle valutazioni dei principali analisti, mentre la sanzione di 400 mila euro si rivela sensibilmente inferiore a quanto richiesto dal pm (pubblico ministero).



Il titolo, infatti, pur sottoperformando oggi l'indice FTSE MIB, riporta un moderato ribasso dell'1% a 4,86 euro, tenendo conto poi che la performance dell'ultimo mese è superiore a +10% e che negli ultimi sei mesi emerge un guadagno di quasi il 50%.



Banca Akros conferma il suo Buy con Target Price indicato a 5 euro,, considerando che la decisione del Tribunale di primo grado non è esecutiva e che la compagnnia ha dichiarato di riservarsi il diritto di appellarsi alla decisione del tribunale sulla base dei motivi alla base della sentenza entro 90 giorni.



Anche Barclays reitera il suo giudizio Overweight con prezzo indicato in 5,2 euro, sottolineando che la confisca dei 197 milioni ha un impatto limitato del 4% e non equivale ad un esborso immediato di liquidità, essendo soggetta a ricorso in appello. Fra l'altro, gli analisti della banca britannica ritengono che questa sentenza mette fine ad un'altra delle annose questioni che hanno penalizzato il titolo frenando gli investitori dal guardarlo con maggiori opportunità.



E infine Bernstein, la più ottimista sulle azioni Saipem, non solo per il giudizio Outperform, ma anche per il prezzo obiettivo che risulta più del doppio delle quotazioni odierne a 10,20 euro. "Incoraggiamo gli investitori a non avere una reazione esagerata. Le razioni per tenere Saipem non sono mutate", sottolinea il broker, ricordando alcuni dei motivi che lo hanno portato a formulare una valutazione così ottimistica: una crescita degli utili solida e poco apprezzata per Saipem ed una valutazione convincente, poiché la società ha uno sconto del 30% sull'EBITDA stimato al 2022, mentre il mercato ancora ignora il recupero degli utili.

