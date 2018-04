Saipem ancora sugli scudi a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per Saipem che a Piazza Affari si mostra in cima al principale listino, con un guadagno dell'1,13%. il titolo è secondo solo a Tenaris che conquista il podi del FTSE MIB con un rialzo dell'1,45%. I titoli beneficiano della fiammata del prezzo del petrolio.



Gli investitori continuano ad acquistare Saipem dopo che ieri 18 aprile il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il 4% grazie anche alle rassicurazioni di Claudio Descalzi.



L'amministratore delegato di ENI ha ribadito che al momento esclude la cessione della quota detenuta in Saipem.

