Saipem annuncia i conti, prioritÃ  strategiche e nuovo assetto organizzativo

(Teleborsa) - Nuovo assetto organizzativo per Saipem. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo orientamento strategico della società e la modifica del modello organizzativo. In particolare: il business Engineering & Construction Offshore è stato identificato come "core" con l'obiettivo di mantenerne e rafforzarne la posizione di ledership anche tramite investimenti mirati;



- il business Engineering & Construction Onshore si focalizzerà sul completamento del turnaround, volto al recupero della marginalità, anche attraverso un riposizionamento del portafoglio attività;



- per i business Drilling, sia Onshore che Offshore, proseguiranno gli sforzi di efficientamento e verranno altresì valutate eventuali opzioni strategiche, in un'ottica di massimizzazione del valore dei singoli business. Il CdA ha approvato un cambiamento organizzativo volto a completare il processo di divisionalizzazione iniziato nel 2017: ciò comporterà una piena autonomia delle singole Divisioni, in particolare in ambito commerciale, esecuzione progetti, tecnologia e Ricerca & Sviluppo, strategie di business, partnership, etc. Tale processo sarà concluso entro la fine del 2018.



A seguito dell'adozione del nuovo orientamento strategico e della modifica del modello organizzativo è stata coerentemente aggiornata la procedura di impairment test delle Cash Generating Unit del Gruppo. Lo ha deciso il Board che si è riunito ieri 24 luglio e ha anche approvato i conti del primo semestre. Nel periodo Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 3.986 milioni di euro (2.088 milioni di euro nel primo semestre del 2017). Il portafoglio ordini al 30 giugno 2018 ammonta a 12.580 milioni di euro (4.467 milioni di euro nell'Engineering & Construction Offshore, 6.663 milioni di euro nell'Engineering & Construction Onshore, 785 milioni di euro nel Drilling Offshore e 665 nel Drilling Onshore), di cui 3.572 milioni di euro da realizzarsi nel 2018. I primi sei mesi si sono chiusi con ricavi a 3.798 milioni di euro (4.590 milioni di euro nel primo semestre del 2017), di cui 1.883 milioni nel secondo trimestre.



L'EBITDA a 410 milioni di euro (473 milioni di euro nel primo semestre del 2017), di cui 209 milioni nel secondo trimestre Il risultato operativo (EBIT) adjusted: 255 milioni di euro (260 milioni di euro nel primo semestre del 2017), di cui 155 milioni nel secondo trimestre.



Il risultato netto è negativo per 323 milioni di euro sconta rispetto al risultato netto adjusted i seguenti special items:



- svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal test di impairment per 256 milioni di euro, principalmente a causa della riduzione delle rate prospettiche (oltre il periodo di piano) nel Drilling Offshore, nonché dell'aggiornamento del tasso di sconto;



- svalutazioni di circolante e accantonamento costi per 51 milioni di euro in relazione ad alcuni giudizi pendenti da tempo su progetti ormai conclusi, derivanti dall'attività di periodico monitoraggio legale dell'evoluzione del complessivo contenzioso;



- oneri da riorganizzazione per 22 milioni di euro. Nel corrispondente periodo del 2017, il risultato netto, negativo per 110 milioni di euro, scontava rispetto al risultato netto adjusted la svalutazione della piattaforma semisommergibile Scarabeo 5 e del relativo magazzino per 44 milioni di euro, a causa delle mutate prospettive di utilizzo dell'impianto;



- svalutazioni di immobilizzazioni materiali derivanti dal test di impairment per 53 milioni di euro;



- oneri da riorganizzazione per 26 milioni di euro (al netto del relativo effetto fiscale); - oneri derivanti dalla definizione di controversie tributarie per 79 milioni di euro.



L'Indebitamento finanziario Netto al 30 giugno 2018 ammonta a 1.325 milioni di euro, in leggero incremento rispetto al 31 dicembre 2017 (1.296 milioni di euro). Nel corso del semestre il flusso di cassa del periodo e il controllo del capitale circolante e degli investimenti hanno consentito di assorbire gli esborsi per l'acquisto del mezzo navale Engineering & Construction Offshore e per il pagamento del debito verso Sonatrach relativo al lodo arbitrale LPG.



Confermata guidance 2018 con ricavi a circa 8 miliardi di euro, EBITDA adjusted maggiore del 10% sui ricavi, investimenti tecnici pari a circa 0,5 miliardi di euro, debito netto di circa 1,3 miliardi di euro.



"Nella prima metà del 2018 Saipem ha realizzato una solida performance operativa che le ha consentito di ottenere un buon margine di Gruppo in linea con la guidance". E' cosi che Stefano Cao, Amministratore Delegato del Gruppo ha commentato i conti."Abbiamo registrato un consistente volume di nuove acquisizioni in tutti i settori di attività, in particolare nell'E&C offshore e nell'E&C onshore nel quale stiamo raggiungendo il bilanciamento fra progetti oil e non oil-price related, anche attraverso la penetrazione in nuove aree geografiche. Prevediamo che l'attività commerciale mantenga questo slancio anche nella seconda metà dell'anno. In questo contesto abbiamo completato la valutazione del nostro portafoglio di business definendo obiettivi e priorità strategiche specifici per ciascuna divisione. Abbiamo approvato una nuova fase della riorganizzazione che sarà pienamente operativa entro la fine dell'anno per assicurare alle divisioni la piena autonomia nel perseguire gli obiettivi e le priorità definite mettendole nella migliore posizione per affrontare le dinamiche del mercato attuale e sfruttare le opportunità future con la dovuta flessibilità. Nel corso del semestre, l'indebitamento finanziario netto si è mantenuto stabile rispetto al 31 dicembre 2017 grazie alla positiva generazione di cassa che ha consentito di assorbire gli esborsi per l'acquisto del mezzo navale Constellation".







