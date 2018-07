Saipem, Bernstein: "SocietÃ  in modalitÃ  crescita"

(Teleborsa) - Un giro d'affari pari a 2.132 milioni nel trimestre, contro un consenso di 2.012 milioni. E' quanto emerge da un report di Bernstein su Saipem che raccomanda "buy" sul titolo con un target price a 6,6 euro. "La società potrebbe tornare in modalità di crescita", spiega il broker, secondo il quale: "il modello di business adottato da Saipem paga".



"Prevediamo un portafoglio ordini pari 3.810 milioni di euro nel trimestre (rispetto a 1.023 milioni di euro nel trimestre precedente). Nel dettaglio - spiega Bernstein - si tratta di 1.227 milioni di ordini nel settore E&C Offshore, 2.506 milioni a E&C Onshore, 52 milioni in Perforazione offshore e 25 miliioni per perforazione terrestre".









