Saipem, Cao: "Per chiusura arbitrato Gazprom va trovata soluzione equa"

(Teleborsa) - "Saipem non basa il suo futuro sull'esecuzione degli arbitrati, ma sull'esecuzione dei progetti". Così l'Ad del gruppo, Stefano Cao, ha risposto ad una domanda sulla possibilità di replicare con Gazprom il successo dell'arbitrato chiuso con Sonatrach in Algeria, durante la conference per la presentazione dei risultati.



"L'anno scorso abbiamo raggiunto un grosso obiettivo con la chiusura dell'arbitrato Sonatrach in Algeria, perché ci impediva di avere accesso nel Paese", ha spiegato il manager, aggiungendo che ora l'azienda sta "riavviando contatti per progetti futuri sia nella perforazione a terra, che nella perforazione a mare".



"Per l'altro grosso arbitrato con Gazprom, non posso che confermare quanto detto più volte e cioè che "va trovato un settlement equo per entrambi", ha sottolineato Cao, aggiungendo "qualora si presentasse opportunità faremo di tutto per rendere cvoncreta questa opportunità.







