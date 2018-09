Saipem, Citi segnala un Buy

(Teleborsa) - Altro giudizio molto positivo per Saipem dopo quello di Morgan Stanley, che ha alzato il prezzo obiettivo del titolo. Questa volta è Citigoup che si esprime positivamente, indicando un giudizio Buy ed un Target Price di 5,2 euro.



La decisione tiene conto anche del miglioramento dell'outlook del settore dei servizi per l'industria petrolifera (OFS). "L'attività è accelerata ed ha prodotto un miglioramento delle prospettive di fatturato del settore europeo nel 2019", ha spiegato la banca d'affari americana.



In particolare, Citigroup segnala che il recupero del mercato del gas (LNG) "è di buon auspicio" per Saipem, laddove questo settore è diventato una componente chiave della strategia di crescita di molte compagnie internazionali.







