Saipem, contratto con Chiyoda in Nigeria

(Teleborsa) - Nuova commessa per Saipem, in joint venture con Chiyoda Corporation e Daewoo E&C. La società ingegneristica si è aggiudicata un nuovo contratto assegnato da Nigeria LNG Limited (NLNG) per il FEED (Front End Engigneering Design) e la preparazione della gara EPC (Engineering, Procurement and Construction) relativa al progetto NLNG T7.



L'impianto, gestito da NLNG, si trova a Finima sull'isola Bonny, a circa 40 km a sud di Port Harcourt nello stato di Rivers, in Nigeria.



Saipem sarà il leader di tutte le fasi, dal FEED all'EPC.



Il progetto NLNG T7 mira ad espandere l'impianto GNL esistente, costituito da 6 treni di GNL e strutture annesse, con un treno completo per la liquefazione (il Treno 7 replica l'attuale Treno 6) e le relative strutture. Inoltre, verrà progettata una nuova unità di liquefazione comune per collettare il gas trattato in eccesso dai treni esistenti e trasformarlo in GNL.

