Saipem, Giulio Bozzini lascia la societÃ 

(Teleborsa) - Giulio Bozzini, Chief Financial and Strategy Officer di Saipem ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale e pertanto lascerà la società con decorrenza dal 15 ottobre p.v..



Lo comunica la società ingegneristica, specificando che il nome del suo successore verrà annunciato a completamento del processo di selezione già avviato dalla Società.



In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che il Dr. Giulio Bozzini non detiene azioni della Società.





