Saipem, l'Ad Cao non esclude "coinvolgimento" per Turkish Stream

(Teleborsa) - Saipem non esclude di poter lavorare al progetto Turkish Stream, che collega il gas russo all'Italia, passando per la Turchia. Lo ha detto l'Ad, Stefano Cao, durante la conference call per i risultati, rispondendo ad una domanda.



Il progetto Turkish Stream ha di recente fatto passi avanti nei colloqui fra il numero uno di Snam, Marco Alverà, e il CEO della russa Gazprom, Alexei Miller, e viene percepito oggi come una "opportunità" anche per Saipem che su questo tipo di lavori ha una grande esperienza.



"Se vi sono delle possibilità direi che sicuramente saremo senz'altro in prima linea", ha risposto brevemente Cao, precisando che "per ora c'è solo il completamento di un vecchio contratto" con la compagnia energetica russa.









© RIPRODUZIONE RISERVATA