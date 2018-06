Saipem, nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente

(Teleborsa) - Arriva dal Medio Oriente l'ultima commessa di Saipem. La società italiana si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore del valore di circa 1,3 miliardi di dollari.



Il contratto, spiega un comunicato, prevede le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) relative a due condotte di esportazione da 32 pollici, due condotte di interconnessione da 24 pollici in lega anti-corrosione (CRA), riser, elementi di raccordo tra le condotte e varie strutture sottomarine. Sono incluse anche le attività relative alla posa di un breve tratto onshore e alcune modifiche alle strutture offshore preesistenti (brownfield topsides).



Rientra nell'aggiudicazione anche la cessione a Saipem di significativi contratti per la fornitura di condotte in lega anti-corrosione e di alcuni componenti con un esteso programma di consegna.

