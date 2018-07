Saipem, riorganizzazione e diversificazione cruciali per prepararsi alla ripresa

(Teleborsa) - Saipem guarda a nuove opportunità nel futuro senza precludere possibilità, ma focalizzandosi sull'attuale fase di restyling organizzativo, piu' snello, piu' dinamico, piu' diversificato. "Non c'è in realtà una tipologia di operazioni che stiano considerando" ha affermato Cao nella conference call per la presentazione dei risultati senestrali rispondendo ad uba domanda al riguardo.



"A valle delle grandi crisi nascono delle grandi modifiche della struttura di mercato e si presentano anche delle opportunità", ha premesso Cao, sottolineando che in un contesto ancora difficile, dove gli investimenti delle compagnie petrolifere non mostrano segnali di riaccelerazione, "l'attenzione e l'impegno del management è concentrato sulla preparazione della società".



"La modifica organizzativa che abbiano annunciato l'anno scorso in termini di divisionalizzazione, che quest'anno portiamo avanti in termini di una forma ancora piu' spinta di divisionalizzazione, la considero fondamentale per prepararsi al futuro che io immagino con una ripresa delle attività, una ripresa della redditività e una possibilità di considerare opportunità nei vari segmenti", ha spiegato il manager, sottolineando che da questo punto di vista le opportunità sono tutte benvenute e che qualche segnale si è già visto come nel caso della collaborazione con Aker.



L'AD ha anche risposto ad una domanda sul processo di diversificazione, affermando che "continua e risponde ad una logica strategica di medio-lungo termine", ad esempio nelle rinnovabili oppure in tutti i progetti slegati dal prezzo del petrolio, come quelli nel settore del gas, ed anche nei progetti infrastrutturali come quello dell'Alta Velocità.



Ad una domanda sui ritardi nell'assegnazione dei contratti dell'eolico offshore in Francia, Cao ha risposto "non riguarda noi, al momento siano in una fase di attesa del cliente".



Cao ha parlato anche della nascita del comitato sostenibilità, affermando che la sostenibilità è stato un tema centrale dello sviluppo dell'azienda negli ultimi anni, e della possibilità di lanciare dei green bond, che definisce "opportunità che valuteremo al momento opportuno".



Il manager ha risposto anche ad una domanda sulle aree geografiche di particolare interesse per Saipem ed ha affermato che che "i nuovi mercati vedono l'Africa Centrale nel target".









© RIPRODUZIONE RISERVATA