Saipem spicca il volo e festeggia la promozione di Bernstein

(Teleborsa) -

Ottima performance per Saipem, che scambia in rialzo del 3,06%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB, grazie alla promozione di Bernstein.



Il broker ha confermato una raccomandazione Outperform (sovraperformare), rivedendo al rialzo il Target Price, ossia il prezzo obiettivo per i prossimi 12 mesi, a 10,20 euro dai 6,60 precedenti. Oggi le azioni del general contractor scambiano a 4,65 euro, che risulta meno della metà del prezzo obiettivo indicato dall'analista.



Il giudizio di Bernstein si fonda sul recupero della cultura d'impresa, sull'ambiziosissimo piano di turnaround messo in atto da Saipem e sugli effetti già visibili sul gruppo ingegneristico, che risulta ora ben posizionato per agganciare la ripresa nei settori più tradizionali. Secondo l'analisi effettuata gli investitori potranno beneficiare di un potenziale upside del 100% solo grazie alla ristrutturazione dell'azienda e senza considerare gli effetti indotti dai possibili aumenti del prezzo del petrolio.



Tornando alla performance di Borsa, le implicazioni di medio periodo di Saipem confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,705 Euro con primo supporto visto a 4,584. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,516.

