Saldi estivi al via in tutta Italia sabato 7 luglio

- il 50% di sconto è tanto e, per quanto un commerciante possa aver ricaricato prima dei saldi il prezzo di un prodotto, difficile che fosse oltre il 50%. Ciò non ha senso perché il commerciante non guadagna zero, quindi i casi sono due: o lo sconto del 50% non è sul vero prezzo che veniva praticato prima dei saldi oppure si tratta di un artigiano/produttore che vende direttamente, e quindi la ricarica sul prezzo base può anche essere più malleabile. I Saldi non eliminano le abituali regole del commercio - non decade il diritto al cambio di merce o al rimborso di quanto speso in caso di difetti di produzione o conformità (non anche per ripensamento o errore nella scelta). Questa regola vale anche per i prodotti comprati fuori degli esercizi commerciali, fatti salvi gli accordi per le spese di spedizione e la permanenza del diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni dall'arrivo della merce previsto per le vendite per corrispondenza.

(Teleborsa) -, per la gran parte delle regioni italiane, dopo l'anticipo dello scorso fine settimana in Sicilia e Basilicata.Per questa stagione di sconti,, l'associazione che stima che, per un valore di 3,5 miliardi (sono 15,6 milioni le famiglie coinvolte su un totale di 26 milioni). Ogni persona spenderàper l'acquisto di articoli di, in linea con gli scorsi anni. Losarà anche per questi saldi estivi delalla fine della stagione."C'è molta aspettativa tra gli addetti ai lavori che si lasciano alle spalle una stagione primavera/estate deludente e come tutti gli anni puntano molto sui saldi che occupano i due mesi centrali estivi terminando un po' ovunque oltre metà agosto", sottolinea Confcommercio."Dopo una stagione primavera/estate non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi c'è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand", afferma il Presidente di Federazione Moda Italia,, cogliendo. "Abbiamo chiesto l'introduzione della web tax - ha spiegato - perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività"."Secondo le nostre stime ogni famiglia spenderà una cifra importante per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo, per un valore complessivo molto rilevante", ha affermato più ottimista, l'altra associazione rappresentativa del commercio.Alla vigilia delle "grandi occasioni", le associazioni dei consumatori non perdono tempo e si attivano per dispensare iADUC, associazione di tutela dei consumatori sotto il profilo giuridico, ha pubblicato una sorta di vademecum per orientarsi nel periodo dei saldi: