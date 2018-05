Sale la febbre da spread: schizza a 300 punti. Crollo di fiducia sull'Italia

(Teleborsa) - Altra giornata di passione per i mercati finanziari che la vigilia hanno pagato l'impatto di una incertezza politica bruciando oltre 60 miliardi di euro di capitalizzazione ed azzerando i guadagni da inizio 2018.



L'indice FTSE MIB di Piazza Affari è tornato sotto la soglia dei 22 mila punti sull'avvitarsi della crisi politica italiana, con le banche che continuano a pagare il costo più alto: l'indice settoriale FTSE IT Banks cede oltre 5 punti percentuali.



SPREAD OLTRE 300 PUNTI.



La tensione si tocca con mano tanto che lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco dopo aver segnato in avvio 250 punti a fronte dei 233 punti toccati la vigilia, vola fino a 300 punti. Il rendimento del titolo decennale tricolore sale al 3% a testimonianza del crescere del "rischio Paese" collegato alla situazione economico-politica.



Pesante inoltre l'impatto sull'euro, scivolato la vigilia ai minimi di sei mesi contro il dollaro. Oggi la valuta, dopo aver bucato al ribasso, in avvio, la soglia degli 1,16 dollari, arriva a toccare il bottom intraday di 1,153 dollari. Una riprova che la crisi italiana sta e potrebbe ancora contaminare il resto dell'Eurozona.



E' quindi corsa contro il tempo. La priorità, visto che almeno per ora un governo M5S-Lega non si farà, è avere un governo che riesca a disinnescare le clausole di salvaguardia ed evitare l'aumento dell'IVA: in assenza di un esecutivo, scatterà dal 1° gennaio del 2019.

