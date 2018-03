Salesforce rileva Mulesoft per 6,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Rumors confermati: Salesforce rileverà Mulesoft per circa 6,5 miliardi di dollari, la cifra più alta sborsata dalla società che si occupa di cloud computing per un'acquisizione.



La società statunitense ha messo sul piatto 36 dollari in contanti più azioni proprie per ogni azione di Mulesoft, che viene dunque valutata 44,89 dollari ad azione. Da rilevare che quest'azienda, esperta di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), si era quotata in Borsa lo scorso anno a 17 dollari per azione.



Ieri, durante la sessione regolare di Wall Street, Mulesoft ha guadagnato il 27% balzando a 42 dollari mentre Salesforce ha chiuso poco sopra la parità. Secondo gli analisti quest'ultima avrebbe pagato una cifra troppo elevata per la software company.





