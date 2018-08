Salini Impregilo si aggiudica commessa da 250 milioni di euro

(Teleborsa) - Salini Impregilo si aggiudica un nuovo contratto in Polonia del valore di circa 250 milioni di euro per la progettazione e costruzione della sezione "Lotto 3" della Superstrada S7 Expressway.



I lavori, che dureranno complessivamente 34 mesi, comprendono la costruzione di 38 strutture, tra cui cavalcavia, ponti, attraversamenti per animali e un viadotto lungo due chilometri, si legge in una nota.

