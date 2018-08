Salini Impregilo si aggiudica con Lane un nuovo contratto in California

(Teleborsa) - Il Gruppo Salini Impregilo , attraverso la controllata The Lane Construction Corporation, si aggiudica un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes (Contratto 1) in California. Il valore complessivo dell'opera ammonta a 672,9 milioni di dollari, con una quota parte di Lane, che realizzerà il progetto in joint venture con Security Paving Company, di 404 milioni di dollari.



L'Inland Empire, l'area metropolitana e la regione a sud della California dove il progetto I-10 è localizzato, ha registrato un aumento significativo della popolazione negli ultimi anni ed è prevista una crescita futura superiore al 50%. Il Corridoio I-10 è quindi un collegamento fondamentale nella regione per locali e pendolari, oltre a rappresentare un'arteria importante per l'autotrasporto tra la California del sud e il resto del Paese.



Il Contratto 1 del progetto I-10 prevede la progettazione e la costruzione di 11 miglia di due corsie preferenziali in ciascuna direzione della I-10 dalla Los Angeles/San Bernardino County Line ad est dello svincolo I-10/I-15. Una volta completata, l'opera permetterà una riduzione del traffico e quindi un abbattimento delle emissioni di CO2 e una gestione più sostenibile a lungo termine della viabilità del corridoio nell'Inland Empire.



L'inizio dei lavori è previsto entro la fine del 2018, con termine nella prima metà del 2023.

