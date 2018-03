Salini Impregilo vola in Borsa grazie al bilancio

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti su Salini Impregilo , che sta volando a Piazza Affari con un rialzo del 10% a 2,574 euro e boom di volumi. Ad ora sono passati di mano oltre 6,7 milioni di pezzi a fronte dei 2,6 milioni della media giornaliera mensile.



Il mercato ha accolto con favore il bilancio diffuso ieri sera, che ha visto crescere gli utili e i ricavi.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,641 e successiva a quota 2,849. Supporto a 2,433.

