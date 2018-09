Salone Nautico, apre a Genova la 58Â° edizione

(Teleborsa) - Nonostante le criticità legate al crollo, purtroppo ancora attuale, del Ponte Morandi, Genova è pronta a ospitare la 58° edizione del Salone nautico internazionale. Da oggi fino al 25 settembre, la Fiera della città ligure è teatro di uno dei principali eventi mondiali del settore, dove si possono ammirare oltre mille imbarcazioni di ogni tipo e dimensione.



Per la precisione, 948 espositori con il 7,2% di crescita rispetto al 2017. Confermate tutte le presenze dell'anno scorso, mentre le new entry sono 62, di cui il 58% dall'estero.



Un'edizione che è stata sviluppata valorizzando l'identità di ogni segmento rappresentato, rafforzando sempre più la natura multispecialista dell'evento Salone che diventa un contenitore di 4 saloni specializzati: accessoristica e componentistica; motori fuoribordo; mondo della vela; mondo degli yacht e dei superyacht.



"Genova con il Salone Nautico avrà un banco di prova importante, e saprà mostrarsi anche per la sua bellezza - dice il Presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria - e per questo sentiamo una forte responsabilità sia verso le aziende del nostro settore che hanno confermato la loro presenza al Salone Nautico sia verso la città che lo ospita. Nessuno ha fatto un passo indietro, perché il Salone è uno strumento fondamentale per l'industria nautica, da difendere e sostenere. Da 58 anni siamo orgogliosi di fare la nostra parte per Genova. E, quello del 2018, sarà il Salone Nautico più bello di sempre»



"La città non si è mai fermata - ripete con orgoglio il Sindaco Marco Bucci - ed è esattamente raggiungibile con aerei, treni e automobili come lo era prima del 14 agosto. Il turismo cresce, e il dato significativo è quello dell'Aeroporto che ha segnato il 40% di traffico in più rispetto ad agosto dello scorso anno. Allo stesso modo, in queste settimane, i turisti hanno continuato ad arrivare in città e le disdette sono state prossime allo zero".



Come detto, l'evento sarà un banco di prova importante per la mobilità cittadina influenzata dal tragico evento che ha colpito Genova poco più di un mese fa. Il Salone attira ogni anno migliaia di visitatori, per i quali sono stati predisposti appositi mezzi pubblici per raggiungere la Fiera. Inoltre per tentare di ridurre al minimo le problematiche, i mezzi pesanti dovranno raggiungere lo spazio espositivo solo nelle ore notturne, mentre le barche di maggiori dimensione potranno approdare direttamente via mare.



Significative le presenze istituzionali. Partecipa alla cerimonia d'inaugurazione il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il compito degli onori di casa. Venerdì 21 sarà la volta del Vicepremier Matteo Salvini, mentre è stata confermata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 24 settembre.





