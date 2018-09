Salvatore Ferragamo in passerella su ipotesi cessione

(Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari il titolo Ferragamo, che conquista la vetta del paniere FTSE MIB con un guadagno del 4,32%. A galvanizzare le azioni alcune indiscrezioni stampa secondo cui la casa di moda sarebbe pronta a cedere l'attività o alcuni asset a un importante fondo di private equity. La famiglia Ferragamo smentisce ribadendo che non ha intenzione di vendere, ma il titolo continua a correre.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della maison del lusso evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salvatore Ferragamo rispetto all'indice.



La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 21,29 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 20,76. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 20,49.



