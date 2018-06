Salvini a Confartigianato: "Ora aiuti alle piccole imprese"

(Teleborsa) - Brevissimo intervento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Assemblea di Confartigianato, prima di correre via per impegni istituzionali.



"Ci tenevo troppo ad essere qui ed a parlare senza voler rubare il tempo e le competenze che sono del Ministro Di Maio, ma voglio dire una cosa: faremo di tutto per aiutare i piccoli imprenditori, perché negli ultimi anni è stato fatto tanto per i grandi".



"Intendiamo tagliare un po' di burocrazia e ridurre le tasse", ha affermato, aggiungendo "la politica precedente ha fatto tutto o quasi tutto per chi non aveva bisogno. Adesso spetta a voi e dovremo raddrizzare la spina dorsale del Paese".

