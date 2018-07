Salvini: "Con Mattarella incontro positivo e costruttivo"

(Teleborsa) - "E' stato un incontro utile positivo e costruttivo". Sono queste le prime parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine dell'incontro di oggi 9 luglio, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Il Capo dello Stato ha ricevuto il vicepremier leghista che aveva chiesto più volte l'intervento del Capo dello Stato in seguito alla sentenza della Cassazione che nei giorni scorsi aveva disposto il sequestro di fondi della Lega fino a 49 milioni di euro. Ma il Quirinale nel preannunciare l'incontro aveva fatto sapere che sarebbero state "escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura".



La giornata di Salvini non è finita. Il Ministro dell'Interno vedrà il Premier Giuseppe Conte e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti a Palazzo Chigi per parlare del tema immigrazione.















