Salvini, operazione "Spiagge sicure" per contrastare l'abusivismo

(Teleborsa) - Pugno duro contro gli ambulanti in spiaggia. Dopo la denuncia di Confesercenti, che ha individuato nel commercio ambulante un giro d'affari di 22 miliardi di euro l'anno, il neo ministro degli Interni Matteo Salvini annuncia di voler dare battaglia al fenomeno dei venditori abusivi sui litorali del nostro paese.



Giusto in tempo per l'inizio della stagione balneare, il leader leghista ha inviato una direttiva alle Prefetture di tutta Italia, dando il via all'operazione "Spiagge sicure". Il piano per contrastare l'abusivismo prevede in primis un forte aumento dei controlli da parte della polizia locale, finanziando il tutto ricorrendo ai fondi europei per la legalità.



A disincentivare ci sarà anche un inasprimento delle contravvenzioni, tanto per i venditori quanto per chi acquista. Sono previste multe dai 100 ai 7000 euro per "l'acquirente finale che acquista cose che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti". Più salato il conto per gli ambulanti, con sanzioni che vanno da 2.582 a 15.493 euro e confisca della merce.

