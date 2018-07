Salvini pronto a incontrare Mattarella

(Teleborsa) - Si apre una giornata intensa per il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi 9 luglio alle ore 12:00 si recherà al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



"Lunedì (ndr 9 luglio) a mezzogiorno incontrerò il Presidente Mattarella", ha scritto Salvini in post su Facebook. "Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per proteggere gli italiani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia. Ora e sempre #primagliitaliani", conclude il post. Dunque il leader leghista avrà il suo incontro con il Presidente della Repubblica dopo che aveva chiesto più volte l'intervento del Capo dello Stato in seguito alla sentenza della Cassazione che nei giorni scorsi aveva disposto il sequestro di fondi della Lega fino a 49 milioni di euro. Ma il Quirinale ha fatto sapere che "sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura".



Nel pomeriggio di oggi 9 luglio, il ministro dell'Interno vedrà il Premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per parlare del tema dell'immigrazione.















