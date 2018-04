Samsung, utili record nel primo trimestre

(Teleborsa) - Risultati del 1° trimestre oltre le attese per Samsung Electronics, colosso tech nella produzione di smartphone e componentistica. La società coreana beneficia del boom nell'esportazione di memory chip.



Salgono del 52% gli utili a 11.690 miliardi di won (pari a 10,8 miliardi di dollari), superando le attese degli analisti che prevedevano utili per circa 11.000 miliardi di won.



I profitti operativi si portano al nuovo record di 15.640 miliardi (+58%) sulla scia del balzo delle vendite del 20% a 60.560 miliardi di won. Da segnalare la vendita di memory chip, quasi raddoppiata rispetto all'anno passato, da cui proviene la spinta più forte.



Il titolo Samsung Electronics fa segnare in chiusura a Seoul un positivo +3,42%.

