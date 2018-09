Saras, risolto l'incendio presso la raffineria di Sarroch

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il titolo di Saras che a Piazza Affari guadagna l'1,10%.



Il gruppo precisa l'incendio che è divampato presso la raffineria di Sarroch, sulla costa Sud-Ovest di Cagliari è stato contenuto e spento in poche ore dal personale Sarlux.



Le fiamme sono divampate a causa di un violento temporale che ha provocato l'allagamento di alcune vasche di decantazione con residui di idrocarburi in superficie che, colpite da fulmini, hanno preso fuoco.



Non si registrano danni alle persone tranne una lieve contusione ad uno degli operatori della squadra di sicurezza intervenuti. Eventuali danni agli impianti di servizio sono attualmente in corso di valutazione.







