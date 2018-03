Saras, utili in crescita e scenario positivo in Business Plan. Titolo +5%

(Teleborsa) - Il mercato premia i conti e il nuovo Piano Industriale di Saras . I titoli della società di raffinazione, già ottimamente impostati nella prima parte della giornata, hanno accelerato il passo dopo la pubblicazione di Business Plan e bilancio, mostrando ora un guadagno del 5,12% a 1,787 euro.



Quanto ai risultati, il 2017 si è chiuso con un utile netto di 240,8 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto al 2016, mentre i ricavi sono passati da 6,8 a 7,6 miliardi di euro.



Proposto dividendo di 0,12 euro per azione.



Per quanto riguarda il Piando Industriale 2018 – 2021, Saras spiega che "si fonda sulle medesime strategie operative e leve di creazione di valore annunciate nel piano precedente e include il completamento del ciclo di investimenti avviato nel 2015, aggiornando lo scenario di riferimento" che incorpora un mercato petrolifero favorevole all'industria della raffinazione supportato da una robusta domanda di prodotti raffinati.



La generazione di cassa dalla gestione operativa complessiva durante l'orizzonte di Piano è attesa pari a circa 1,950÷2,050 miliardi di euro.



Confermata la politica aziendale che prevede il pagamento di dividendi compresi tra il 40% ed il 60% dell'utile netto comparable.



Previsti inoltre 800 milioni di euro di investimenti.

