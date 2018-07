Sardegna, a Decimomannu potenziato il servizio di Ricerca e Soccorso

(Teleborsa) - Con l'arrivo nella mattina di oggi lunedì 16 luglio sull'aeroporto militare di Decimomannu, vicino a Cagliari, di un elicottero AW139 è cominciata ufficialmente sullo scalo aereo del sud della Sardegna l'attività operativa della 4ª Sezione Elicotteri del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Il nuovo servizio potenzia il servizio di allarme già attivo presso l'80° Centro Combat/Search and Rescue del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, operante a Decimomannu dal 1961.



La nuova componente aerea della Guardia Costiera opererà in Sardegna con propri mezzi, equipaggi e personale tecnico per lo svolgimento delle attività istituzionali quali la ricerca e soccorso in mare (SAR), il servizio di vigilanza delle attività di pesca e delle risorse biologiche, la tutela dell'ambiente marino e della costa, in sinergia con l'Aeronautica Militare. Tutto il supporto tecnico-logistico sull'aeroporto militare verrà garantito dal personale del Re.S.S.T.A. dell'Aeronautica Militare.



La costituzione della neo Sezione Elicotteri sull'aeroporto militare sardo è un esempio tangibile di modello virtuoso attuato per realizzare sinergie tra Amministrazioni che permettono così, oltre che ad elevare il livello di interoperabilità tra le varie componenti, di generare economie e di ottimizzare le risorse a disposizione, assicurando al tempo stesso economie di scala ed efficienza del servizio in un'ottica interforze e inter-agenzia.



Il Corpo delle Capitanerie di Corpo-Guardia Costiera, cui compete il coordinamento delle attività di ricerca e soccorso in mare (SAR), già dotato di 3 Nuclei Aerei a Sarzana, Catania e Pescara, potrà così garantire un servizio di allarme h24 di ricerca e soccorso in mare (SAR) più rapido ed efficace anche nella vasta area di mare di competenza che circonda l'isola.



La sinergia tra le due Amministrazioni discende da un accordo firmato il 7 febbraio scorso, che prevede, oltre alla messa a disposizione della base dell'Aeronautica Militare di Decimomannu per il rischieramento permanente dei mezzi aerei della Guardia Costiera, anche l'erogazione da parte dell'Arma Azzurra di corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, addestramento e formazione a favore del personale del Corpo, il quale, in cambio, mette a disposizione un elicottero AW 139 per 300 ore annue per fini addestrativi.





