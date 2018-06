Savona: "euro e mercato comune pilastri dell'UE, vanno rafforzati"

(Teleborsa) - Paolo Savona difende l'importanza del mercato comune e dell'euro.



Aprendo la conferenza internazionale "Cooperation Project 2" il Ministro per gli Affari europei ha dichiarato: "Due pilastri su cui si fonda l'Unione Europea sono il mercato comune e l'euro. L'uno implica l'altro. Noi chiediamo il rafforzamento di questi due pilastri al servizio dei cittadini europei. Questa iniziativa è pertanto una tappa indispensabile".



Come noto, Savona è stato per giorni al centro del braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle da una parte e Quirinale dall'altra per le tendenze anti-euro precedentemente manifestate dall'attuale titolare agli Affari europei.

