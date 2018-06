Sciopero controllori volo rinviato al 20 luglio

Lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo, è stato differito al 20 luglio. Lo annuncia con una nota il ministero dei Trasporti spiegando che si è giunti a tale decisione "grazie all'odierno (28 giugno, ndr) tavolo di mediazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".



La vertenza riguarda il rinnovo del contratto, scaduto nel 2016, e il Piano industriale Enav. Azienda e sindacati - spiega il ministero - hanno deciso di "dialogare in modo fattivo e costruttivo". Dunque, il confronto riprenderà già da lunedì 2 luglio sia in merito al rinnovo del contratto collettivo e aziendale sia in relazione alle innovazioni tecnologiche, agli aspetti organizzativi e di gestione connessi al Piano".

