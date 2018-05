Scissione parziale e assegnazione di warrant: EPS EQUITA PEP SPAC rettifica il prezzo dei titoli e cambia denominazione in ICF Group

(Teleborsa) - EPS EQUITA PEP SPAC rettifica il prezzo delle azioni, a seguito delle operazioni di scissione parziale da EPS EQUITA PEP2 SPAC e assegnazione gratuita di warrant, a partire da lunedì 14 maggio.



EPS EQUITA PEP (simbolo negoziazione: EPS) cambierà denominazione in ICF Group (simbolo negoziazione: ICF).



Il codice ISIN: IT0005276487 del titolo EPS EQUITA PEP diventerà il codice ISIN del nuovo titolo ICF Group.



Sui prezzi del titolo EPS EQUITA PEP, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,96550000, per l'assegnazione di n. 3 warrant WARR EPS EQUITA PEP (ISIN: IT0005276420) ogni n. 10 azioni ordinarie EPS EQUITA PEP possedute.



Prezzo di riferimento rettificato: 9,6600

Prezzo last rettificato: 9,6550

Prezzo ufficiale rettificato: 9,6232



