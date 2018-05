SEA distribuisce oltre 70 milioni di dividendi nel 2017

(Teleborsa) - Un bilancio roseo per SEA, la società che gestisce i principali aeroporti di milano (Malpensa e Linate), la cui assemblea degli azionisti ha approvato i conti 2017, che regalano dividendi per 70,3 milioni di euro.



I ricavi risultano in crescita del 6,8% a 697,7 milioni e l'EBITDA è in aumento del 10,1%, raggiungendo i 243 milioni di euro. In diminuzione l'utile netto a 84,1 milioni di euro, anche se al netto delle poste non ricorrenti risulterebbe in salita del 24,4%. Giù anche l'indebitamento, con una posizione finanziaria netta di 508,9 milioni, in miglioramento di 20,5 milioni sul precedente.



I volumi di traffico registrano un +9% per quanto riguarda i passeggeri ed un +7,1% per le merci in confronto alle medie nazionali rispettivamente pari a +6,4% e +9,2%.



Dati che sono stati illustrati dal presidente di SEA Pietro Modiano nella riunione svoltasi all'aeroporto milanese di Linate, dove contestualmente si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova facciata della aerostazione: sei mesi di lavoro e un investimento di 8,3 milioni di euro per interventi che dovrebbero finire entro il 2020. Rinnovata anche la lounge "Leonardo": 400 metri quadrati in grado di accogliere 90 passeggeri e arredata con le opere d'arte di Helidon Xhixha e Alessandro Busci





