SEAS annuncia nuovo aumento dell'organico. Servono tecnici per basi di Fiumicino e Ciampino

(Teleborsa) - SEAS si rafforza su Roma, annunciando nuove assunzioni sulle basi di Roma Fiumicino e Ciampino. La società specializzata nella manutenzione di aeromobili Boeing B737-800, che ha l'esclusiva per l'Italia della manutenzione della flotta Ryanair, ha pianificato infatti l'implementazione del proprio nucleo tecnico, formato da meccanici altamente specializzati, nelle basi presenti nei due scali romani.



Il programma di incremento delle figure professionali addette alla manutenzione di aeromobili di classe B737-800 prevede l'inserimento nell'organico operativo di ulteriori 10 tecnici di categoria B1 (addetti alla manutenzione di aeromobili a turbina di grandi dimensioni). L'aggiunta di queste ulteriori figure, appunto, alle necessità operative dettate dall'attività aeronautica del cliente Ryanair.



A questo scopo è stato anche indetto per il giorno 28 settembre 2018 un'Open Day dedicato al reclutamento di figure professionali addette alla manutenzione di aeromobili. Nel frattempo SEAS è impegnata a definire un progetto innovativo nel campo della formazione post-diploma di tecnici specializzati, che vedrà la luce agli inizi di ottobre, con ricadute previste sull'intero territorio nazionale e relativo inserimento nel mondo del lavoro.



"I piani di ampliamento degli organici nelle basi di manutenzione presenti sul territorio nazionale stanno portando progressivamente il numero degli addetti a quota 300", sottolinea Alessandro Cianciaruso, Amministratore delegato SEAS, ricordando che nel 2012, anno della fondazione dell'azienda bergamasca, si contavano appena 30 unità, diventate 80 nel 2016.



Da qui, ha detto il manager "si deduce l'importanza che la crescita ha assunto in particolare nell'ultimo biennio" e la necessità anche di "individuare figure manageriali e di supporto da inserire in organico". Il programma di reclutamento a livello nazionale prevede, infatti, la ricerca di figure professionali che possano fungere da responsabili delle basi di manutenzione, esperti strutturalisti aeronautici e in pianificazione manutentiva.







