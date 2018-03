Seas assume 40 tecnici manutentori aeronautici in diversi aeroporti d'Italia ed Europa

(Teleborsa) - "Effetto Ryanair" in chiave positiva non solo sui conti dei ricavi delle società aeroportuali dove il vettore irlandese opera ma anche sulle attività di servizio legate al movimento passeggeri. SEAS (South East Aviation Service) è società di servizi di ingegneria esperta nel campo della manutenzione degli aeromobili. Negli aeroporti italiani si occupa maggiormente del controllo e della revisione degli aerei della compagnia Ryanair. Dal 2012 gestisce in esclusiva anche l'unico hangar italiano della flotta irlandese situato presso lo scalo lombardo di Orio al Serio (Bergamo), in programma di essere presto ampliato.



SEAS ha di recente affidato a Quanta SpA, società italiana leader nei servizi per le risorse umane, il compito di operare per proprio conto la ricerca di personale specializzato nel settore aeronautico da inserire nell'organico addetto alla manutenzione di aeromobili.



Nello specifico, Quanta ha ricevuto l'incarico di selezionare 40 figure professionali che SEAS prevede di assumere e impiegare nelle basi degli aeroporti di Alghero, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Budapest, Lamezia, Palermo, Pisa e Timisoara (Romania). La ricerca di personale specializzato riguarda le figure di manutentore LMA Categorie A e B1 e di meccanico aeronautico.



Prosegue così il piano di espansione della pianta organica di SEAS, che tra il 2016 e il 2017 ha portato il numero dei propri dipendenti da 85 a circa 200, il 92% dei quali a tempo indeterminato, legando espressamente la crescita occupazionale all'ingresso di figure tecniche specializzate.



La società, che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 12 milioni di Euro, dispone attualmente di uno staff di 200 manutentori aeronautici ed è presente, con proprie basi, non solo negli aeroporti italiani ma anche nei terminal europei. Ogni anno SEAS esegue circa 47.000 interventi di manutenzione per garantire ai clienti la massima sicurezza degli aerei.

