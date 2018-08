SEAS potenzia la base di manutenzione dell'Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili Boeing B737-800 e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha avviato la fase di potenziamento della propria base di Bologna, Aeroporto Guglielmo Marconi.



In vista di questo rafforzamento, è stato fissato per il giorno 27 settembre 2018 un'Open Day dedicato al reclutamento di nuovi tecnici manutentori.



Le nuove figure specializzate verranno inserite in un organico che conta già 230 dipendenti, ma soprattutto cresciuto del 250% nell'ultimo biennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA