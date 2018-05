SEAS premia il personale con nuovi aumenti delle buste paga

(Teleborsa) - Buste paga più alte per i dipendenti di SEAS, società specializzata nella manutenzione di aerei, che detiene l'esclusiva della manutenzione della flotta Ryanair presente sul territorio italiano.



SEAS sta portando avanti da un po' una strategia premiante per il suo personale, che include tecnici di altissima specializzazione, come quelli impiegati nella manutenzione degli aerei Boeing 737-800NG. In quest'ottica, la società ha applicato a partire da maggio 2018 un incremento retributivo del 3% nella busta paga dei propri dipendenti. L'adeguamento salariale riguarda tutti i circa 200 dipendenti di SEAS.



Il provvedimento è stato comunicato dall'amministratore delegato della società, Alessandro Cianciaruso, il quale sottolinea che si tratta di "un adeguamento salariale in linea con l'impegno assunto nei confronti del proprio personale, appartenente ad un ramo qualificato di mansioni tecniche e gestionali nell'ambito dei processi di manutenzione aeronautica".



Questa decisione segue quella annunciata nel febbraio scorso, quando SEAS ha aumentato del 10% la retribuzione annua lorda dei propri tecnici certificati di Categoria B1, ovvero dei meccanici abilitati alla manutenzione dell'aeromobile B737-800NG, ai quali viene riconosciuto il più alto livello salariale in Italia per questa figura professionale.



L'aumento delle buste paga in vigore da maggio sarà esteso anche ai futuri assunti. Proprio di recente è stato affidato a Quanta l'incarico di selezionare 40 figure professionali da assumere ed impiegare nelle proprie basi degli aeroporti di Alghero, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Budapest, Lamezia, Palermo, Pisa e Timisoara.





